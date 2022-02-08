Хотел сделать яркое фото: под Киевом 27-летний мужчина залез на вагон-цистерну и получил удар током

Хотел сделать яркое фото: под Киевом 27-летний мужчина залез на вагон-цистерну и получил удар током

Пострадавшего с ожогами тела госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №2.

Под Киевом 27-летний мужчина залез на вагон-цистерну, чтобы сделать яркое фото, и получил удар током от проводов высокого напряжения.

Событие произошло во вторник, 8 февраля, на перегоне "Тарасовка-Боярка".

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №2.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины этого случая. По результатам проверки событию будет присвоена правовая квалификация.

Полицейские предостерегают граждан от необдуманных поступков: "Помните, железная дорога – не место для развлечений. Тем более запрещено карабкаться на крыши вагонов и пытаться коснуться линии электропередач. Такие действия приводит к непоправимым последствиям, часто с летальным исходом".

Напомним, в Киеве задержана женщина за фейковое сообщение о взрыве на Майдане Незалежности. Женщина утверждала, что у нее в кармане есть граната.

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