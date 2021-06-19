Хотел сделать селфи, а когда заметил поезд лег между рельсов: в Киевской области погиб 13-летний парень

Подросток получил серьезные травмы и погиб.
В Ирпене Киевской области 13-летний парень хотел сделать селфи на железнодорожном мосту, а когда заметил электричку, то лег между рельсов.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Трагедия произошла вечером, 18 июня. По предварительным данным, парень выбрался на мост, чтобы сделать селфи, а потом лег между рельсов. Подросток получил серьезные травмы и погиб на месте трагедии.
Правоохранители открыли производство по ч.1.ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Продолжается расследование трагедии.
Напомним, в Черниговской области погиб 16-летний парень, когда хотел сделать фото.