Хотел сделать селфи, а когда заметил поезд лег между рельсов: в Киевской области погиб 13-летний парень

Подросток получил серьезные травмы и погиб.

В Ирпене Киевской области 13-летний парень хотел сделать селфи на железнодорожном мосту, а когда заметил электричку, то лег между рельсов.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Трагедия произошла вечером, 18 июня. По предварительным данным, парень выбрался на мост, чтобы сделать селфи, а потом лег между рельсов. Подросток получил серьезные травмы и погиб на месте трагедии.

Правоохранители открыли производство по ч.1.ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Продолжается расследование трагедии.

Напомним, в Черниговской области погиб 16-летний парень, когда хотел сделать фото.

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