Хотел прокатиться по Киеву: сотруднику автомойки грозит тюрьма за кражу Tesla

Злоумышленник устроил ДТП.

В Киеве работник автомойки решил прокатиться на чужой Tesla, утащив ключи, которые владелец автомобиля оставил сотрудникам заведения. Но злоумышленник не справился с управлением и попал в ДТП.

Об этом сообщает полиция Киева.

Владелец Tesla заявил, что оставил свой автомобиль на улице Радужная на автомойке и отошел на несколько минут. Однако когда вернулся, автомобиля не было.

Тогда же на проспекте Вызволителей произошло ДТП, где правоохранители и обнаружили разыскиваемую Tesla и мужчину 1985 года рождения, который был за рулем. Полицейские провели тестирование правонарушителя на содержание алкоголя в организме – прибор Драгер показал 2.36 промилле.

Правоохранители составили на мужчину админпротоколы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение автомобиля, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

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Tesla была изъята для проведения необходимых экспертиз, а злоумышленника полицейские задержали. Киевлянин объяснил свои действия тем, что хотел прокатиться по городу.

Возбуждено уголовное производство, злоумышленнику сообщили о подозрении. За совершенное мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Новоград-Волынском районе "ГАЗ" сбил 72-летнюю велосипедистку, а затем на женщину еще наехал "ВАЗ". В настоящее время она находится в больнице.

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