Хотел продать граффити Бэнкси из Гостомеля: суд наказал киевского волонтера

Ирпенский городской суд вынес приговор по делу волонтера Сергея Довгого. Его обвинили в покушении на воровство в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Об этом говорится в заметке "Грат".

Что известно о деле

В 2022 году сотрудники Национальной полиции задержали на территории военного городка в Гостомеле на Киевщине восемь человек. Они срезали граффити "Женщина в противогазе" со стены разрушенного во время российского вторжения трехэтажного дома.

Когда полицейские приехали на место, работу Бенкси уже упаковали в пленку и готовились погрузить его в пикап.

Следователь Бучанского райотдела полиции Дмитрий Дураев сообщил волонтеру Сергею Довгому о подозрении в "завершенном покушении на тайное похищение чужого имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения".

"Меня возмущает формулировка "тайное похищение". Все происходило утром, с 10 до 11 часов, на открытой местности, мимо ходили гражданские и военные. К тому же процесс на две камеры снимали видеографы", — объяснял свою позицию Довгий в разговоре с "Режью" через несколько дней после получения подозрения.

В феврале правоохранители завершили расследование и передали дело Сергею Довгому в тот же Ирпенский городской суд.

Судья Шестопалова признала Довгого виновным и приговорила его к пяти годам лишения свободы, но освободила его от отбывания наказания с испытательным сроком в три года.

Напомним, Киевская городская прокуратура обжаловала решение Голосеевского райсуда Киева, который постановил актеру Остапу Ступке в течение трех лет выполнять общественно полезные работы в определенных учреждениях с лишением водительских прав на восемь лет.

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