Хотел привлечь внимание: в Киевской области мужчина из-за ревности сжег автомобили друзей жены

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В поселке Рокитное в Киевской области ревнивый 38-летний мужчина сжег два автомобиля, которые принадлежали знакомым его жены. Поджигатель заявил полиции, что делал это для того, чтобы жена обратила на него внимание.

Также читайте В Ужгороде женщина прикрутила саморезом к авто любовницы своего мужа фаллоимитатор: фото

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

30 декабря 2021 года мужчина поджег автомобиль Mercedes. Тогда он был задержан, однако суд отпустил подозреваемого. После этого он 4 января сжег автомобиль Daimler-Benz 209.

Национальная полиция Киевской области

Правоохранителям мужчина заявил, что он сжигал авто друзей своей жены. Он добавил, что долго не живет с женщиной, однако ревнует ее и хотел таким образом привлечь к себе внимание.

Головне управління національної поліції Київської області

Поджигателю сообщили о подозрении по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчине избрали меру пресечения — арест с возможностью внесения залога в размере 190 тыс. грн.

Напомним:

Читайте также: