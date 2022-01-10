Хотел привлечь внимание: в Киевской области мужчина из-за ревности сжег автомобили друзей жены

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
В поселке Рокитное в Киевской области ревнивый 38-летний мужчина сжег два автомобиля, которые принадлежали знакомым его жены. Поджигатель заявил полиции, что делал это для того, чтобы жена обратила на него внимание.
Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.
30 декабря 2021 года мужчина поджег автомобиль Mercedes. Тогда он был задержан, однако суд отпустил подозреваемого. После этого он 4 января сжег автомобиль Daimler-Benz 209.
Правоохранителям мужчина заявил, что он сжигал авто друзей своей жены. Он добавил, что долго не живет с женщиной, однако ревнует ее и хотел таким образом привлечь к себе внимание.
Поджигателю сообщили о подозрении по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Мужчине избрали меру пресечения — арест с возможностью внесения залога в размере 190 тыс. грн.
Напомним:
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