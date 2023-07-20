Хотел получить помощь, но стал жертвой мошенников: в Броварах 60-летний мужчина потерял все сбережения

В Броварах на Киевщине 60-летний мужчина потерял все сбережения из-за мошенников.

В полиции Киевщины рассказали, как действовала схема.

Житель Броваров обратился в полицию и сообщил, что пострадал от мошеннических действий неизвестного, и с его банковского счета исчезли сбережения.

"Мужчина рассказал полицейским, что в сети Интернет он увидел объявление об оформлении материальной помощи и перешел по ссылке. Там потерпевшему предложили ввести реквизиты своей банковской карточки, якобы для оформления помощи. Заявитель выполнил эти условия, после чего с его основного счета исчезли денежные средства. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию", - говорится в сообщении полиции Киевской области.

Хотел получить помощь, но стал жертвой мошенников: Полиция Киевщины предостерегает граждан быть осторожными в Интернете В полицию продолжают обращаться граждане, ставшие жертвами мошеннических действий. С таким сообщением обратился 60-летний житель Бровары. Заявитель отметил, что пострадавший от мошеннических действий неизвестного и с его банковского счета исчезли сбережения. Мужчина рассказал полицейским, что в сети Интернет он увидел объявление об оформлении материальной помощи и впоследствии перешел по ссылке. Там потерпевшему предложили ввести реквизиты своей банковской карты, якобы для оформления помощи. Заявитель выполнил эти условия, после чего с его основного счета исчезли денежные средства. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества правоохранители Броварского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование [ч.1 ст. 190 УК]. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство ТСН Неделя СТБ Телеканал ICTV Моя Киевщина УНН. Украинские Национальные Новости КиевВласть — Новости Киева и области Факты недели Телеканал ICTV Обозреватель ТСН Неделя УНИАН Interfax-Ukraine Опубликовано Полиция Киевской области Четверг, 20 июля 2023 г.

По факту мошенничества правоохранители Броварского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование.

Полиция Киевщины просит граждан быть осторожными в Интернете, не открывать сомнительные ссылки и не вводить реквизиты своих банковских карт.

Напомним, полиция "накрыла" масштабную фишинговую схему, действовавшую в 20 областях Украины.

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