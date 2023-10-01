Хотел отомстить жене: на Киевщине отец убил родную дочь, сын чудом выжил

После совершенного злоумышленник хотел покончить с собой.

В Киевской области задержан мужчина, совершивший страшное преступление — убил собственную дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Накануне убийства во время телефонного разговора на почве ревности подозреваемый поссорился с находящейся за рубежом женой. Чтобы отомстить ей, он решил убить детей – 16-летнюю дочь и 12-летнего сына.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился на кухню и включил газовые конфорки. После этого разбудил детей. Понимая опасные последствия действия отца, девушка хотела выключить плиту. Поэтому между ними возник конфликт, который перерос в драку.

Дети пытались убежать от отца, однако покинуть дом им не удалось, поскольку подозреваемый отломал внутреннюю ручку входной двери.

"Во время спора мужчина ударил кухонным ножом дочь по лицу и в грудную клетку. От полученной колото-резаной раны с повреждением сердца, она скончалась на месте. В то время, опасаясь за свою жизнь, парень взял мобильный телефон и скрылся в подвале дома, откуда вызвал правоохранителей", — говорится в сообщении ведомства.

После совершенного мужчина пытался совершить самоубийство и порезал себе руку.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый в приговор суда будет находиться под стражей.

Напомним, в Полтавской области женщина заказала убийство сожителя своей дочери, однако ее план провалился.

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