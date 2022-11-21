"Хоть бы песком посыпали": в Киеве на Окружной разбились с десяток автомобилей (видео)

Окружная дорога в Киеве после снегопада и мороза покрылась льдом. Водители в Сети жалуются, что проехать там невозможно даже на скорости 30-40 км/ч. Асфальт ничем не посыпан, автомобили заносит.

Соответствующее видео 21 ноября опубликовали в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

"Ледяные ночные танцы в Киеве на Окружной: не поможет зимняя резина. Разбито с десяток автомобилей. Сплошной лед не оставляет шансов даже на скоростях 30-40 км/ч", — говорится под видео.

В комментариях к публикации киевляне отметили, что по состоянию на 10 утра, после массовых ДТП, дорогу обработали противогололедной жидкостью. На видеозаписи видно один из разбитых автомобилей.

"Соль сейчас в цене, хотя бы песком посыпали", – написал еще один водитель.

В КГГА тем временем утверждают, что столицу уже двое суток без остановки чистят от снега и борются с гололедицей. По состоянию на утро 21 ноября на улицах Киева работает 251 единица спецтехники.

В течение суток синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, а ночью — новые снегопады. Водителей призывали быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

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