"Хорошо, что рельсы не подвели": в Киеве кресла с железнодорожного вокзала установили у подъезда (фото)

"Хорошо, что рельсы не подвели": в Киеве кресла с железнодорожного вокзала установили у подъезда (фото)

Пользователей Сети рассмешило фото.

В Киеве на улице Липковского возле жилого дома №13 установили кресла с железнодорожного вокзала, который находится неподалеку.

Соответствующее фото опубликовал журналист Александр Рудоманов в Facebook.

"Мне кажется, или эти кресла с вокзала сперли?))" — написал он.

Пользователей Сети рассмешила публикация. Они обратили внимание, что кресла старые. Вероятно, раньше они стояли в зале ожидания.

"И слава богу. Может, нормальное что-то поставят", "Спасибо, что рельсы не подвели", "Здесь живет бывший начальник вокзала", "Дом железнодорожников", — написали в комментариях.

Напомним, что в Киеве на центральном железнодорожном вокзале начали устанавливать два новых эскалатора стоимостью около 13 млн гривен. Работы будут продолжаться с 21 января по 6 апреля.

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