"Хорошо, что рельсы не подвели": в Киеве кресла с железнодорожного вокзала установили у подъезда (фото)

Пользователей Сети рассмешило фото.
В Киеве на улице Липковского возле жилого дома №13 установили кресла с железнодорожного вокзала, который находится неподалеку.
Соответствующее фото опубликовал журналист Александр Рудоманов в Facebook.
"Мне кажется, или эти кресла с вокзала сперли?))" — написал он.
Пользователей Сети рассмешила публикация. Они обратили внимание, что кресла старые. Вероятно, раньше они стояли в зале ожидания.
"И слава богу. Может, нормальное что-то поставят", "Спасибо, что рельсы не подвели", "Здесь живет бывший начальник вокзала", "Дом железнодорожников", — написали в комментариях.
Напомним, что в Киеве на центральном железнодорожном вокзале начали устанавливать два новых эскалатора стоимостью около 13 млн гривен. Работы будут продолжаться с 21 января по 6 апреля.
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