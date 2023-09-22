Хочу его отдать, я устала: в Киеве полиция забрала у пьяной женщины 5-месячного младенца (видео)

Малыш плакал, потому что оказался на холоде в легкой одежде, женщина сообщила, что последний раз кормила сына еще в обед.

В Киеве полицейские изъяли 5-месячного младенца у женщины, которая пьяная ночью находилась на улице.

Об этом сообщила полиция Киева.

На днях сотрудники сектора противодействия домашнему насилию Подольского управления полиции получили сообщение о семейной ссоре в квартире на улице Межевой. Прибыв по вызову, охранники порядка обнаружили возле дома 31-летнюю киевлянку и ее знакомого, которые находились в нетрезвом состоянии на улице, а рядом с ними была детская коляска с младенцем.

"Женщина сообщила полицейским, что пришла в гости к родственникам и на почве употребления спиртных напитков поссорилась с ними, из-за чего пошла на улицу. Кроме того, киевлянка сообщила, что не хочет заботиться о своем 5-месячном сыне и хочет его отдать. Мальчик громко плакал — несмотря на холод на улице он был в легкой одежде, женщина также сообщила, что последний раз кормила его еще в обед", — рассказали в полиции.

Полицейские изъяли 5-месячного младенца у пьяной матери / Фото: Полиция Киева / Facebook

Поскольку жизни и здоровью малыша угрожала опасность, правоохранители забрали ребенка от матери, успокоили и согрели в служебном автомобиле.

Кроме того, полицейские вызвали на место коллег из ювенальной превенции и врачей, которые госпитализировали мальчика в медицинское учреждение.

Относительно горе-матери инспекторы составили материалы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях – по ч. 1 ст. 178 (Распитие спиртных напитков) и ч. 1.ст. 184 (Неисполнение родительских обязанностей). Решение о наказании будет принимать суд, в дальнейшем этой семьей будут заниматься социальные службы.

Напомним, в Харьковской области пьяная 27-летняя женщина потеряла своего двухлетнего сына.