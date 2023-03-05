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Хлеб с мышью внутри: новые подробности скандала в киевском супермаркете

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Хлеб с мышью внутри: новые подробности скандала в киевском супермаркете

Фото: Госпродпотребслужба

Регулятор уже проверяет супермаркет, где обнаружили батон с неприятным "сюрпризом".

Госпродпотребслужба проверит один из супермаркетов Киева после того, как там нашли в батоне мышь.

Об этом сообщает регулятор на своей странице в Facebook.

Там отметили, что уже приступили к проверке магазина и устанавливают все факты, как грызун оказался в упаковке с хлебом.

"4 марта Главным управлением Госпродпотребслужбы в г. Киеве начато проведение внепланового мероприятия (инспектирования) заведения торговли АТБ-маркет по адресу: г.Киев, ул. Генерала Потапова, 2 на основании обоснованного обращения физического лица о том, что при покупке хлеба в упаковке, покупателем обнаружена мышь", — говорится в сообщении.

Напомним, в одном из столичных маркеров киевляне приобрели батон с «сюрпризом». Под упаковкой, на ломтиках хлеба, они обнаружили дохлую мышь. Видео и фото батона с "живностью" распространяется по социальным сетям.

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