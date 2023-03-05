Хлеб с мышью внутри: новые подробности скандала в киевском супермаркете

Регулятор уже проверяет супермаркет, где обнаружили батон с неприятным "сюрпризом".
Госпродпотребслужба проверит один из супермаркетов Киева после того, как там нашли в батоне мышь.
Об этом сообщает регулятор на своей странице в Facebook.
Там отметили, что уже приступили к проверке магазина и устанавливают все факты, как грызун оказался в упаковке с хлебом.
"4 марта Главным управлением Госпродпотребслужбы в г. Киеве начато проведение внепланового мероприятия (инспектирования) заведения торговли АТБ-маркет по адресу: г.Киев, ул. Генерала Потапова, 2 на основании обоснованного обращения физического лица о том, что при покупке хлеба в упаковке, покупателем обнаружена мышь", — говорится в сообщении.
Напомним, в одном из столичных маркеров киевляне приобрели батон с «сюрпризом». Под упаковкой, на ломтиках хлеба, они обнаружили дохлую мышь. Видео и фото батона с "живностью" распространяется по социальным сетям.
Читайте также:
- Хотел умереть из-за боли: воспитанники мотивировали к жизни своего тренера-акробата, оставшегося без ноги в боях
- В Киевской области впервые учили подразделение, которое добровольно идет на фронт без оружия
- Точно такое было перед войной: в Украине посреди снегопада бьет молния с громом (видео)