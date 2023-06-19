Хищение на строительстве Подольского моста в Киеве: еще четырем чиновникам объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении еще четырем должностным лицам по факту хищения 104 млн грн на строительстве Подольского моста в Киеве – речь идет о работниках коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киев".

Об этом сообщает полиция Киева.

Среди подозреваемых – директор коммунального предприятия, директор и председатель наблюдательного совета генподрядной организации, а также руководитель частного предприятия. Они необоснованно завысили объемы затрат на проделанную работу и на аренду строительной техники.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что во время строительства мостового перехода от дамбы Русановских садов к бульвару Перова, рядом должностных лиц была организована схема хищения бюджетных средств в особо крупных размерах.

Так, подозреваемые, злоупотребляя своим служебным положением, при составлении актов выполненных строительных работ существенно завысили объемы затрат на проделанную работу. В частности, в служебную документацию подозреваемые вносили недостоверные сведения по аренде привлеченной к строительству техники, а именно: дизельные компрессоры, краны, буровые насосы, буровая установка и т.д.

Согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизе, необоснованное завышение объемов расходов на аренду указанной техники составляет 104 миллиона гривен.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры четырем фигурантам объявлено о подозрении. По ходатайству следователя, на счета всех предприятий, причастных к растрате бюджетных средств, наложены аресты. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подольский мост строится в Киеве через реки Днепр и Десенку. Он должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Строительство неоднократно останавливалось из-за отсутствия финансирования. Последняя запланированная дата открытия первой очереди – конец 2023 года.

Напомним, на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве, которое длится уже почти 30 лет, было выделено еще 183 миллиона гривен из городского бюджета.

Киевская городская прокуратура осенью 2022 года "выразила обеспокоенность" из-за выделения Киевсоветом дополнительных 183 млн гривен из городского бюджета на достройку Подольско-Воскресенского моста.

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