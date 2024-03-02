Хищение госсредств на ремонте Дегтяровского путепровода в Киеве: полиция обнародовала детали

Чиновники "Киевавтодора" покупали стройматериалы по завышенной цене и таким образом присвоили сотни тысяч гривен из местного бюджета.

В Киеве полиция возбудила уголовное производство по факту хищения государственных средств на ремонте Дегтяровского путепровода.

Об этом сообщает полиция Киева.

Предварительно установлено, что должностные лица "Киевавтодора" во время реконструкции Дегтяровского путепровода покупали стройматериалы по завышенной цене и таким образом присвоили сотни тысяч гривен из местного бюджета.

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Следователи столичного главка полиции при оперативном сопровождении работников управления стратегических расследований в г. Киеве и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры начали уголовное производство по факту хищения госсредств на ремонте Дегтяревского путепровода в столице.

"Предварительно установлено, что должностные лица коммунальной корпорации "Киевавтодор" вместе с руководителями подрядного частного предприятия наладили схему по хищению средств, выделенных из местного бюджета на выполнение ремонта автомобильных дорог Киева. Так, установлено, что во время реконструкции Дегтяровского путепровода некоторые стройматериалы были закуплены за ценами, превышающими рыночные. Ущерб от такой противоправной деятельности может достигать сотен тысяч гривен", – говорится в сообщении полиции.

Следователи полиции столицы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, в Киеве планируют текущий ремонт Северного моста. Стало известно, в какую сумму станет.

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