Хищение 4,5 млн грн при строительстве Подольского моста: чиновнику и подрядчику сообщили о подозрении

Хищение 4,5 млн грн при строительстве Подольского моста: чиновнику и подрядчику сообщили о подозрении

Мэр Киева Виталий Кличко из-за подозрений и обысков заявил о политическом давлении.

В Киеве во время строительства Подольского моста из бюджета выделили 4,5 млн грн за несуществующие работы. Из-за этого должностному лицу и генеральному подрядчику объявили о подозрении.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.

Следствие установило, что в апреле 2017 должностные лица коммунального предприятия и подрядчик заключили договор о выполнении работ по строительству Подольского мостового перехода.

Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

"В июле 2020 руководители коммунального предприятия и генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись. В частности — работы по окраске низу железобетонных пролетных плит автопроезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020. Данный факт был подтвержден и заключением эксперта. Как результат, действиями должностных лиц был нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн грн", — говорится в сообщении.

Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Правоохранители сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины руководителю коммунального предприятия. Также подозрение объявили и директору подрядной организации - по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В понедельник, 16 августа, правоохранители также провели обыски в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов дела.

Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что подозрение объявили и.о. директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации.

Мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что масштабные обыски парализуют работу коммунальных предприятий. Также он заявил о политическом давлении.

"Делается это с единственной целью — опорочить мою репутацию и создать основу, чтобы назначить главой КГГА "залетного" ставленника, а не того, кого избрали киевляне", — сказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что о виновности должностных лиц можно говорить, когда их вина будет доказана в судьи, а не "лопнет, как мыльный пузырь".

Напомним, ранее по делу о хищении средств на строительстве Подольского моста провели 17 обысков.

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