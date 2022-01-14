Хакерская атака на сайт мэра Киева: установлено, что вмешательство происходило с территории РФ

Хакерская атака на сайт мэра Киева: установлено, что вмешательство происходило с территории РФ

Ресурс целенаправленно пытались "положить".

Сегодня днем, 14 января, произошла DDoS атака на официальный сайт мэра Киева (kyiv.klichko.org).

Ресурс целенаправленно пытались "положить".

Также читайте Водитель Кличко нарушил правила парковки в Киеве: мэр прокомментировал инцидент

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

"Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации", — подчеркнул мэр Киева.

На сайте сработали защитные предохранители, и сейчас он работает в штатном режиме.

Напомним, в ночь на пятницу хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты. Ночью неизвестные взломали электронные сервисы кабинета нескольких ведомств: Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія".

Читайте также: