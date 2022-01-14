Хакерская атака на сайт мэра Киева: установлено, что вмешательство происходило с территории РФ

Ресурс целенаправленно пытались "положить".
Сегодня днем, 14 января, произошла DDoS атака на официальный сайт мэра Киева (kyiv.klichko.org).
Ресурс целенаправленно пытались "положить".
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.
"Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации", — подчеркнул мэр Киева.
На сайте сработали защитные предохранители, и сейчас он работает в штатном режиме.
Напомним, в ночь на пятницу хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты. Ночью неизвестные взломали электронные сервисы кабинета нескольких ведомств: Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія".
Читайте также:
- Мужчина, которого в Киеве жестоко избил водитель Toyota Land Cruiser из-за замечаний о парковке, находится в тяжелом состоянии
- В Ирпене Дед Мороз выбил зубы мужчине из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото
- "Вели раздетую нанятые молодые люди": жительница снесенного общежития в Киеве рассказала, как ее семью выгнали на улицу
- В Киеве владелец квартиры сдает комнату-балкон за 4 тысячи гривен: фото
- В Киеве с улиц исчезнут бездомные животные: как это произойдет и когда