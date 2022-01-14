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Хакерская атака на сайт мэра Киева: установлено, что вмешательство происходило с территории РФ

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Хакерская атака на сайт мэра Киева: установлено, что вмешательство происходило с территории РФ

pixabay.com

Ресурс целенаправленно пытались "положить".

Сегодня днем, 14 января, произошла DDoS атака на официальный сайт мэра Киева (kyiv.klichko.org).

Ресурс целенаправленно пытались "положить".

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

"Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации", — подчеркнул мэр Киева.

На сайте сработали защитные предохранители, и сейчас он работает в штатном режиме.

Напомним, в ночь на пятницу хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты. Ночью неизвестные взломали электронные сервисы кабинета нескольких ведомств: Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія".

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