Гуляли в Рыжем лесу: рядом с ЧАЭС заметили табун лошадей Пржевальского (видео)

Лошади гуляли рядом с ЧАЭС.

Табун лошадей Пржевальского заметили на территории Рыжого леса, рядом с Чернобыльской атомной электростанцией в Киевской области.

Видео, на котором гуляют животные, 14 февраля опубликовали на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Символично, что на фоне горизонта видно НБК "Арка". Несмотря на войну, природа зоны отчуждения продолжает возрождаться. Так было, есть и будет!" — говорится под видео.

Напомним, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в 2022 году фотоловушки уже второй раз зафиксировали бурого медведя.

Уникальные кадры с ЧАЭС: что происходит под аркой "Укрытие" и на территории после деоккупации

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