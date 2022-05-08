Гулял в лесополосе: на Киевщине мужчина подорвался на российской мине

В воскресенье, 8 мая, в Киевской области местный житель взорвался на мине, оставленной российскими военными.
Инцидент произошел в Броварском районе возле села Залесье.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Местный житель решил прогуляться в лесополосе и не заметил смертельной опасности, оставленной оккупантами. От полученных повреждений мужчина погиб.
ОВА призывает всех жителей Киевщины быть осторожнысм, воздержаться от прогулок в лесу. Многие территории, где продолжались боевые действия, заминированы. Захватчики целенаправленно миновали поля, леса, парки, дороги.
Сейчас в регионе идет ликвидация взрывоопасных предметов.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области 12-летний мальчик взорвался на вражеском снаряде.
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