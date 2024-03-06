Гулял поздно вечером сам по улицам города: в Киеве разыскали пропавшего мальчика (фото)

Патрульные обнаружили на Подоле маленького мальчика около 23 часов.
В течение дня правоохранители обнаружили в Киеве двоих детей, которые искали родители.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Один случай произошел в Подольском районе. Там около 23 часов патрульные заметили на улице мальчика, который был без присмотра взрослых.
Как оказалось, ребенка разыскивает мать.
Поэтому полицейские забрали пропажу и передали маме.
А в Дарницком районе женщина не могла найти дочь, которая пошла гулять и не вернулась.
Девочку также разыскали патрульные и отвезли домой.
В обоих случаях с родителями детей провели профилактические беседы и сообщили об этом ювенальной полиции.
Напомним, в Киеве из семьи изъят 5-летний мальчик, который находился дома сам и не ел почти сутки.
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