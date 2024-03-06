Гулял поздно вечером сам по улицам города: в Киеве разыскали пропавшего мальчика (фото)

Патрульные обнаружили на Подоле маленького мальчика около 23 часов.

В течение дня правоохранители обнаружили в Киеве двоих детей, которые искали родители.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Один случай произошел в Подольском районе. Там около 23 часов патрульные заметили на улице мальчика, который был без присмотра взрослых.

Как оказалось, ребенка разыскивает мать.

Поэтому полицейские забрали пропажу и передали маме.

Мальчика вернули испуганной маме / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

А в Дарницком районе женщина не могла найти дочь, которая пошла гулять и не вернулась.

Девочку также разыскали патрульные и отвезли домой.

Патрульные оперативно разыскали девочку и доставили ее домой, где передали матери

В обоих случаях с родителями детей провели профилактические беседы и сообщили об этом ювенальной полиции.

Напомним, в Киеве из семьи изъят 5-летний мальчик, который находился дома сам и не ел почти сутки.

Читайте также: