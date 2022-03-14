ГСЧС показала видео ликвидации последствий обстрела оккупантами жилого дома в Оболонском районе Киева

В результате обстрела многоэтажки в Киеве погибли уже 2 человека, 11 пострадали.

Сегодня около пяти утра, 14 марта, в Киеве снаряд попал в многоэтажку, вспыхнул масштабный пожар.

В результате произошло частичное разрушение дома, а также вспыхнул пожар в квартирах.

По состоянию на 7:40 погибли по меньшей мере 2 человека. Трое пострадавших госпитализированы, еще девяти оказали помощь на месте. Спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека.

Спасатели показали видео ликвидации последствий обстрела жилого дома в Оболонском районе Киева.

Напомним, российские оккупанты 14 марта утром в Киеве также обстреляли завод "Антонов", в результате чего возник пожар.