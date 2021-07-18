Грузовикам снова запретили въезд в Киев

Грузовикам снова запретили въезд в Киев

Причина — жара.

Сегодня, 18 июля, в Киев ограничили въезд в город большегрузного транспорта.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба патрульной полиции.

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Отмечается, что въезд в город от 10:30 ограничено в связи с жарой — повышение температуры более 28 ° С. Речь идет об автотранспорте весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву с 10:00. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно — до 20:00.

Как сообщалось, в Киеве 18 июля будет немного облачно. Синоптики обещают днем местами кратковременный дождь. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Температура составит 28-33 градуса тепла.

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