Грозы, град и шквалы: в Киеве ожидается резкое ухудшение погоды

Грозы, град и шквалы: в Киеве ожидается резкое ухудшение погоды

В Киеве и области до конца дня 3 июля прогнозируются град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве сегодня, 3 июля, ожидается резкое ухудшение погоды. В частности, в столичном регионе прогнозируют град.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как передает Укргидрометцентр, в Киеве и области до конца суток 3 июля местами будут град и шквалы 15-20 м/с.

Днем 4 июля в столице возможна гроза (объявлено І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее синоптики сообщали, что на выходных Украину накроют дожди, а в некоторые регионы вернется жара до 34°.

Погода в Украине: дожди пройдут в большинстве регионов

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