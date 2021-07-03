Грозы, град и шквалы: в Киеве ожидается резкое ухудшение погоды

В Киеве и области до конца дня 3 июля прогнозируются град и шквалы 15-20 м/с.
В Киеве сегодня, 3 июля, ожидается резкое ухудшение погоды. В частности, в столичном регионе прогнозируют град.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как передает Укргидрометцентр, в Киеве и области до конца суток 3 июля местами будут град и шквалы 15-20 м/с.
Днем 4 июля в столице возможна гроза (объявлено І уровень опасности, желтый).
Напомним, ранее синоптики сообщали, что на выходных Украину накроют дожди, а в некоторые регионы вернется жара до 34°.