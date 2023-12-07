Грозит восемь лет за решеткой: в Киеве мужчина бил носаками маленького щенка в Бабьем Яру

Собака породы йоркширский терьер после жестокого избиения на прогулке, получила многочисленные травмы и переломы.

В Киеве в Бабьем Яру мужчина жестоко избил маленького щенка. Собака породы йоркширский терьер получила многочисленные травмы и переломы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По факту жестокого обращения с животным, повлекшего телесные повреждения (ч. 3 ст. 299 УК Украины), 51-летнему сообщено о подозрении.

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"Следствием установлено, что злоумышленник, выгуливая на территории заповедника "Бабий Яр" собаку породы йоркширский терьер, несколько раз поднимал животное вверх за ошейник, бил ногой по туловищу и тянул с силой по асфальту. В результате указанных действий собака получила многочисленные переломы", – говорится в сообщении.

Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения на территории заповедника, а также множество случайных прохожих, которые и сообщили об инциденте полицейским.

Следствие продолжается.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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