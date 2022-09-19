"Бойковский экспресс" сообщением Киев – Славское переходит на осенний сезон перевозок

Курсирование будет проходить по пятницам, субботам и воскресеньям в обе стороны.
"Бойковский экспресс" №745/746 Киев – Славское переходит на осенний сезон перевозок в качестве поезда выходного дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
Отмечается, что поезд будет выезжать в 06.20 из столицы, в 12.02 он будет во Львове, в 14.05 — в Славском.
Обратный рейс в 14:25, Львов – 16:25, Киев – 22:32.
Остановки на станциях "Святошин", "Коростень", "Броды", "Стрый", "Сколе".
Курсирование будет проходить по пятницам, субботам и воскресеньям в обе стороны.
Стоимость билетов составляет от 510 грн. Купить билеты можно в приложении "Укрзалізниці", чат-боте, на сайте и в кассах.
Напомним, "Укрзализныця" возвращает железнодорожное сообщение на деоккупированную Харьковщину.
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