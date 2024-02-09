Авто по смешной стоимости и подарки на полмиллиона: что в декларации скандального нардепа Торохтия

Скандальный нардеп Богдан Торохтий исключен из фракции "Слуга народа", известный украинцам скандальными отдыхами за границей и там же недвижимостью обнародовал свою декларацию.

Все подробности – в эксклюзиве TSN.ua.

Декларация Богдана Торохтия

В своей декларации нардеп указал, что имеет право на пользование квартирой в Киеве площадью более 80 квадратов, жилье не его, арендует, а вот за сколько — неизвестно. А вот место регистрации у самого Богдана в Одессе в комнате площадью чуть менее 10 квадратных метров. Несмотря на это, Торохтий позволяет себе отдых за рубежом во время войны, которая судя по декларации, не имеет собственной квартиры.

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Вот например его дочери, а их у него две, зарегистрированные в Киеве в квартире площадью более 40 квадратных метров, но есть нюанс, это квартира какого-то Олега Чернеги. Здесь уже стоимость указана и жирным шрифтом указано, что на 2008 год, когда покупалась эта квартира, она стоила 269,5 тысяч гривен. Но у жены Торохтия есть гораздо больше имущества, чем у самого нардепа.

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В 2020 году Алина Левченко унаследовала участок в селе Обуховского района площадью более тысячи квадратов, где строит дом площадью почти 190 квадратов. Зарегистрированная жена Торохтия в квартире Лилии Саенко, хотя сама является владелицей куда более “жирной” недвижимости. Она владеет и квартирой в Киеве площадью в 68 квадратных метров почти за 3,5 миллиона гривен в Новопечерской башне, а еще прикупила паркоместо и апартаменты в Болгарии за почти 1,8 миллиона гривен.

Машины нардепа

Так что сам Торохтий без собственного уголка, зато автомагнат, потому что здесь вообще все очень и очень интересно. В 2019 году он купил фольцваген тигуан 2014 года за 139 тысяч 100 гривен, хотя, что интересно, сейчас вот на дворе 2024 год и если убить в поисковик эту марку авто, показывает, что такой фольцваген стоит ой далеко не 139 тысяч гривен, а полмиллиона. .

В 2021 году взял себе БМВ 750 за почти полмиллиона, хотя и эта машина стоит в два раза дороже. Еще есть у нардепа Богдана Крайслер вояджер 2002 года выпуска за менее чем 50 тысяч гривен, также он имеет право пользования авто сан йонг 2004 года выпуска за почти 80 тысяч гривен и нисан х 2003 года за почти 48 тысяч гривен.

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Начиная с гелика, заканчивая нисаном — все куплено в 2022 году. То есть, кому война, а кому автоимперия. А его жене 2022 года достался новенький ленд ровер 2022 года выпуска свыше 6 миллионов 300 тысяч гривен. Кроме этого, до полномасштабного вторжения на жене Торохтия числится еще один ленд ровер только в 2018 году выпуска более чем за миллион гривен, а жене поручили пристально смотреть за майбахом за 3 с половиной миллиона гривен.

Как столько заработала семья

Что касается доходов, то годовую зарплату Торохтий указал менее полумиллиона, это деньги, которые он получает как нардеп, а вот еще 6 с половиной миллионов гривен он указал как доход от отчуждения движимого имущества. Хорошо заработала и Алина, более 390 тысяч гривен – это зарплата от государственного предприятия "центр сертификации и экспертизы семян садового материала", от предпринимательской деятельности жена нардепа получила более 288 тысяч, доход от отчуждения движимого имущества составил 2 миллиона 900 тысяч. За 182 800 Алина продала свои украшения от булгары, более 42 тысяч получила от страховой.

Тем временем наличными Богдан Торохтий зарегистрировал 5 миллионов 600 тысяч, 19 с половиной тысяч евро и 138 тысяч 800 долларов. Жена наличными имеет чуть более полумиллиона долларов и 6800 евро. К слову, эта семейка очень скандальная. Богдан Торохтий по меньшей мере восемь раз выезжал за границу во время полномасштабной войны: в Болгарию, Грецию, Турцию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

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Всего после полномасштабного вторжения РФ парламентарий находился за пределами Украины более 90 дней. Вот такие каникулы, настоящий евротур, устроил нардеп во время войны. Возможно, это могли бы быть и рабочие поездки и ни в одной из соцсетей, как другие коллеги, Торохтий не отчитывался о тех или иных встречах, которые приближали бы победу Украины. Но интересно и то, что так любящий отдых за рубежом человек незадолго до полномасштабного вторжения был одним из инициаторов законопроекта №7055 Согласно которому, народным депутатам запрещалось выезжать за пределы страны, кроме как по распоряжению президента Украины для осуществления их полномочий.

Правда, документ так и не был проголосован. А что же тогда за измена самому себе, то патриотизм льется, то уже шампанское во время полномасштабного вторжения где-то на террасе квартиры в Болгарии. Поэтому нардепа, кстати, исключили из фракции. Так что эта декларация явно должна уже стоять в очереди на проверку.

Декларации нардепов во время войны: что известно

31 января истек срок подачи деклараций государственными служащими за 2021-й и 2022-й годы, в том числе народными депутатами.

Треть народных депутатов за 2022 год войны обзавелась новыми авто и недвижимостью за миллионы гривен. Казалось бы, в стране – полномасштабная война, все ощущают падение экономики, затраты на люксовые и новые квартиры не только не всем по карману, но и кажутся откровенным позерством. Но не для народных избранников. Они их накупили больше сотни.

Также стало известно, что за 2023 год министр обороны Украины Рустем Умеров заработал более 5,5 млн. гривен. Львиную долю доходов он получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

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