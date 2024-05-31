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Громкие взрывы в Киеве: что известно о последствиях ракетной атаки (фото)

Громкие взрывы в Киеве: что известно о последствиях ракетной атаки (фото)

Взрывы в Киеве. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет.

Ночью против 31 мая в Киеве раздавались громкие взрывы – российские войска атаковали столицу ракетами. Все цели были уничтожены, но падение сбитых обломков привело к масштабному пожару в Голосеевском районе.

Что известно о последствиях, сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что из-за падения обломков ракет возник пожар на площади около 120 м2. В результате сильного возгорания возникли разрушения частного домовладения СТО, автомойки и складского помещения. Кроме того, повреждены шесть автомобилей.

Последствия удара по Киеву

Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 31 мая. Фото: КМВА. / ©
Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 31 мая. Фото: КМВА.
Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 31 мая. Фото: КМВА. / ©
Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 31 мая. Фото: КМВА.
Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 31 мая. Фото: КМВА. / ©
Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 31 мая. Фото: КМВА.
Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 31 мая. Фото: КМВА. / ©
Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 31 мая. Фото: КМВА.
Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 31 мая. Фото: КМВА. / ©
Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 31 мая. Фото: КМВА.

Как сообщалось, в Киеве с 04:50 – 05:15 продолжалась воздушная тревога. ПС ВСУ предупреждали о цели в направлении города. Впоследствии в столице раздался громкий взрыв.

Стало известно, что ночью Киев атаковали крылатые ракеты. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.

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