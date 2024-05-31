Громкие взрывы в Киеве: что известно о последствиях ракетной атаки (фото)

Информации о потерпевших нет.
Ночью против 31 мая в Киеве раздавались громкие взрывы – российские войска атаковали столицу ракетами. Все цели были уничтожены, но падение сбитых обломков привело к масштабному пожару в Голосеевском районе.
Что известно о последствиях, сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
Отмечается, что из-за падения обломков ракет возник пожар на площади около 120 м2. В результате сильного возгорания возникли разрушения частного домовладения СТО, автомойки и складского помещения. Кроме того, повреждены шесть автомобилей.
Последствия удара по Киеву
Как сообщалось, в Киеве с 04:50 – 05:15 продолжалась воздушная тревога. ПС ВСУ предупреждали о цели в направлении города. Впоследствии в столице раздался громкий взрыв.
Стало известно, что ночью Киев атаковали крылатые ракеты. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.