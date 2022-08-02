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Гражданин Узбекистана обманул киевлянина-уклониста на 80 тыс. гривен — прокуратура

Гражданин Узбекистана обманул киевлянина-уклониста на 80 тыс. гривен — прокуратура

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Гражданин Узбекистана обманул киевлянина-уклониста на 80 тыс. гривен — прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Потерпевший обратился в полицию, поняв, что его обманули.

Гражданин Узбекистана в апреле 2022 года сообщил гражданину Украины, что при перечислении ему $3500 поможет изготовить документы о непригодности для военной службы, предоставляющие право для выезда за границу лицам призывного возраста в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Оплата за такую услугу составила 70% от оговоренной суммы переводом на банковскую карту, а остаток необходимо было отдать непосредственно во время пересечения границы. В дальнейшем подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами киевлянина в сумме около 80 тыс. грн. При этом любых мер для изготовления указанных документов не предпринимал. Потерпевший, поняв, что его обманули, обратился в полицию", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

В рамках следствия устанавливаются другие возможные эпизоды мошенничества, совершенные подозреваемым.

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении гражданину Узбекистана по факту мошеннического завладения средствами (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Напомним, правоохранители разоблачили 54-летнего мужчину, который изготовил поддельные документы и его "клиента" – 32-летнего призывника, пытавшегося избежать службы и выехать за границу.

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