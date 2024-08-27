Графики отключения света в Киеве, Днепре, Одессе на вторник, 27 августа

Насколько долго будут в Украине действовать графики отключения света – пока неизвестно.

Во вторник, 27 августа, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будут действовать три и четыре очереди отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

Предварительно, по информации от "Укрэнерго", в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений:

00:00 — 06:00 три очереди отключений

06:00 — 11:00 четыре очереди

11:00 – 15:00 три очереди

15:00 – 21:00 четыре очереди

21:00 – 00:00 три очереди

Высокая возможность применения светло-серых зон отключений графиков. Подробнее о зонах отключений читайте по этой ссылке.

Напомним, после вчерашней массированной атаки РФ по всей Украине снова начали действовать графики отключения света.

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