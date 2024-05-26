Графики отключения света в Киеве 27 мая: на сколько процентов обеспечена столица электричеством

В Киеве определенных "Укрэнерго" лимитов хватит в среднем на 81% потребностей столицы.
В Киеве и ряде других регионов 27 мая электроэнергию будут отключать с 06:00 утра до 24:00.
Об этом пишет пресс-служба ДТЭК.
"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго", графики отключений будут действовать с 06:00 до 24:00", – говорится в сообщении.
В Киеве определенных "Укрэнерго" лимитов хватит в среднем на 81% потребностей столицы.
Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что 27 мая с 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электричества.
Напомним, эксперт по вопросам энергетики объяснил, почему отключение света в Киеве длиннее, чем в других городах
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