Графики отключения света в Киеве 27 мая: на сколько процентов обеспечена столица электричеством

В Киеве определенных "Укрэнерго" лимитов хватит в среднем на 81% потребностей столицы.

В Киеве и ряде других регионов 27 мая электроэнергию будут отключать с 06:00 утра до 24:00.

Об этом пишет пресс-служба ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго", графики отключений будут действовать с 06:00 до 24:00", – говорится в сообщении.

В Киеве определенных "Укрэнерго" лимитов хватит в среднем на 81% потребностей столицы.