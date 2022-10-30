Графики отключения электроэнергии в Киеве могут обнародовать в начале недели

В начале следующей недели жители Киева могут узнать график отключения электроэнергии в городе.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

"Продолжается финальная стадия проработки новых графиков. Надеюсь, что в начале недели мы опубликуем эти новые графики. Там будет существенно увеличено количество зданий и адресов, и люди смогут узнать о себе. Надеюсь, что эти графики будут более точными, и киевляне смогут что-то прогнозировать", — отметил он.

Гендиректор компании YASNO также отметил, что в воскресенье утром, 30 октября, не было веерных отключений из-за теплой погоды и потому, что обычно в этот день потребление электроэнергии наблюдается самое низкое со всей недели.

"Что будет вечером, на мой взгляд, трудно предсказать, но высока вероятность того, что отключений вечером сегодня тоже не будет. Посмотрим, что произойдет в 17-18 часов, может где-то потребление подскочит… Но сейчас, как мы говорим, энергетической тревоги нет", — резюмировал Коваленко.

Напомним, с понедельника, 31 октября, в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии в соответствии с разработанным совместно с облэнерго графиком. Отключения будут продолжаться по три часа в каждой очереди.

Компания ДТЭК пересмотрит графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Граждан также предупредили, что продолжительность ограничений может возрасти до шести часов.

В Офисе президента заявили, что в ближайшее время появится более "понятный" график веерных отключений электроэнергии в Украине.

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