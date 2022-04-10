График работы метро в Киеве 10 апреля: какие станции работают

Средний интервал по веткам составляет ориентировочно один час.

В Киеве по состоянию на 10 апреля столичный метрополитен работает в режиме перевозок.

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, по красной ветке поезда курсируют от станции "Академгородок"-"Театральная", синяя ветка – "Героев Днепра"-"Теремки", зеленая ветвь – "Сырец"- "Красный хутор".

Пересадки производятся на станциях – "Золотые ворота"-"Театральная" и "Площадь Льва Толстого" - Дворец спорта. Остановки не производятся на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Метрополитен работает в режиме перевозок. Движение поездов по:

Красной линии ст.«Академгородок»-«Театральная»

Синий линии ст. «Героев Днепра»-«Теремки»

Зеленой линии ст. «Сырец» – «Красный хутор».

Без остановки: «Майдан Незалежности»,

"Кловская" pic.twitter.com/V19sE2xI5A – Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 10 апреля 2022

Средний интервал движения по веткам составляет ориентировочно один час.

В метрополитене также отмечают, что для перевозки пассажиров метро работает с 7:30 до 19:00. Круглосуточно подземные станции принимают людей как укрытие.

"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости", – говорится в сообщении.

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