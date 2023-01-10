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Граф, Джавелина, Земфира и Азарий: какими именами называли детей в Киеве в 2022 году

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
77
Время на прочтение
2 мин
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Граф, Джавелина, Земфира и Азарий: какими именами называли детей в Киеве в 2022 году

Фото: pixabay.com

Первенство в рейтинге сохраняют София, Полина, Марк и Матвей.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Киева назвало самые популярные имена, которыми родители называли новорожденных малышей в 2022 году.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

В Киеве наиболее популярными именами для девочек были София, Полина, Виктория, Ева, Анна, Мария. Мальчиков чаще всего называли Марк, Александр, Максим, Матвей, Артем.

Отмечается, что в популярность имен могут вливать исторические события. Да, в этом году появилось имя Джавелина. К слову, Javelin – американский противотанковый ракетный комплекс, появившийся на вооружении в ВСУ. Также в употреблении сейчас становятся старинные имена.

Редкоупотребительные имена в Киеве:

женские: Афелия, Джавелина, Властилина, Ава, Эля, Даня, Мечта, Агпия, Сония, Лали, Лукерия, Златослава, Земфира;

мужские: Орион, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенир, Елеазар, Данко, Явир, Данислав, Азарий, Велеслав.

Напомним, в Киеве за 300 дней полномасштабной войны родились 13 340 детей и женились 21 815 пар. Среди новорожденных 6924 мальчика и 6416 девочек, из них 233 двойни и две тройни.

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Дата публикации
Просмотры
77
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