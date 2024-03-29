Град и непогода бушуют в Киеве: местные показали фото и видео

Мощная гроза с градом накрыла Киев и область, спасатели призывают к осторожности.

В части Киева и Киевской области вечером 29 марта бурлит мощная гроза, сопровождающаяся сильным градом.

Соответствующее фото выкладывают местные в соцсетях.

В связи с ухудшением погодных условий Украинский гидрометеорологический центр объявил первый уровень опасности.

Мощный град засыпает всю Киевскую область: видео

По сообщению КМВА, наготове 91 единица спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

"При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419. При падении деревьев или веток необходимо вызывать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАСС)", – говорят в КМВА.

Напомним, в Карпатах 29 марта также зафиксировали мощный шторм. Людей настойчиво призвали не ходить в горы.

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