Грабят, расстреливают и похищают: жительница Киевщины, которая спаслась из ада, рассказала об издевательствах оккупантов

Грабят, расстреливают и похищают: жительница Киевщины, которая спаслась из ада, рассказала об издевательствах оккупантов

Местные умоляют о помощи, чтобы выжить.

В Киевской области в направлении Иванкив-Катюжанка-Димер-Козаровичи-Демидов, который временно контролируют российские оккупанты, захватчики издеваются над людьми. Местных расстреливают, грабят и похищают. В то же время, на этом направлении нет ни представителей Красного креста, ни других международных организаций.

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Об этом ТСН.ua рассказала местная жительница, которой удалось выбраться из этого ада.

Женщина рассказывает, что оккупанты жестоко обращаются с людьми. Их могут расстрелять только за то, что они вышли из своего дома

"Недавно на этом направлении произошла ротация российских оккупационных войск. Те, которые сейчас там находятся, очень жестоко относятся к местным жителям. Оккупанты такое впечатление, что ради развлечений стреляют по дому людей. Если в помещении кто-то был, то люди погибают в собственном жилье от этих снарядов", — говорит местная жительница.

Также российские оккупанты массово грабят местных жителей.

"Они воруют все, что только можно взять – одежду, технику. Россияне уничтожают имущество, убивают скот", — говорит женщина.

Также российские оккупанты не позволяют людям выходить на улицу. А поскольку на этом направлении нет ни электричества, ни газоснабжения, то единственный способ выжить – это приготовить еду во дворе.

"Там сидят снайперы и если ты вышел на улицу – тебя расстреливают. Людей, которые пытались доставить гуманитарную помощь – еду или лекарства, похищают или стреляют в ноги, чтобы они не могли подняться. Другим людям не предоставляют возможности оказать пострадавшим медицинскую помощь", — говорит женщина.

Мужчин из этих сел, которые не имеют отношения к военной службе и могут выполнять физическую работу, похищают и держат в плену. По предварительной информации, днем их вовлекают к физической работе, а ночью держат по подвалам.

В этом районе нет ни представителей Красного креста, ни других международных организаций, которые хоть как-то бы помогали в соблюдении международных норм и не позволяли бы оккупантам издеваться над людьми.

"Местные умоляют о помощи, чтобы выжить. Оккупанты издеваются и убивают людей", — говорит женщина, которой удалось выбраться из ада.

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