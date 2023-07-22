Говорит, что обиделся: под Киевом мужчина убил молотком женщину, которую пригласил на свидание (фото, видео)

Погибшая пошла на свидание с лаборантом одного из столичных колледжей, а во время встречи между ними возникла ссора, завершившаяся жестоким убийством.

В селе Зарудье Киевской области мужчина из-за обиды забил молотком до смерти свою любимую. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия и пытался скрываться.

Об этом сообщила спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

"Обиделся, взял молоток и нанес любимой пять ударов по лицу. Так закончилось свидание двух молодых людей в Вышгородском районе Киевщины. Лаборант одного из столичных колледжей уехал отдыхать на дачу и внезапно исчез со связи", — рассказала Прянишникова.

По словам спикера, родственники мужчины начать разыскивать его и попросили соседку по даче навестить его, но та обнаружила в доме тело женщины со следами насильственной смерти.

Следователи выяснили, что 45-летняя женщина накануне пошла на свидание с 39-летним лаборантом, а во время встречи между ними возникла ссора, завершившаяся жестоким убийством.

Мужчина работал лаборантом в одном из киевских колледжей

Злоумышленника правоохранители обнаружили в одном из населенных пунктов Киевской области.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Опубликовано Irina Pryanishnikova Пятница, 21 июля 2023 г.

Напомним, в поселке Песковка в Киевской области мужчина забил сожительницу до смерти из-за ревности.

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