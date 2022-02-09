Говорила, что все сгорит: в Киевской области женщина ограбила лотомаркет, заявив об отключении электричества

Говорила, что все сгорит: в Киевской области женщина ограбила лотомаркет, заявив об отключении электричества

Подозреваемую приговорили к 5 годам лишения свободы.

В г. Фастов Киевской области женщина, представившаяся работницей энергетической компании, обворовала лотомаркет. За это ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Об этом говорится в приговоре Фастовского горрайонного суда в Киевской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, женщина пришла в помещение лотомаркета и сообщила продавцу об отключении электричества. Она попросила потерпевшую сложить все ценные вещи в пакет, отдать ей и покинуть помещение. Потерпевшая так и сделала. Она отдала ей 19 тысяч гривен и ювелирные изделия. Подозреваемая ей заявила, что все отдаст руководителю потерпевшей, однако исчезла.

На суде подозреваемая вину признала. Она рассказала, что представилась работницей энергетической компании и убедила продавщицу добровольно отдать ей ценные вещи, поскольку из-за перепада напряжения может произойти пожар и все сгорит. После этого она ушла.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 190 УК Украины. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы, однако, поскольку мошенницу осудили также в Житомирской области, она 5 лет будет сидеть в тюрме.

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