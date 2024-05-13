Говорила, что работает с вип-клиентами в банке: в Киеве мошенница выманила у людей 105 миллионов гривен (фото)

Среди пострадавших были и работники МВД, поэтому в дело присоединился Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

В Киеве 38-летняя женщина, бывшая менеджер банка по работе с вип-клиентами, выманивала средства у людей, обещая высокий доход, и присваивала их.

Об этом сообщили в полиции Киева.

После своего увольнения из банка женщина решила использовать доверие эксклиентов в свою пользу.

Мошенница арендовала помещение под настоящим банковским отделением и скрыла информацию о своем увольнении.

Как свидетельствуют расписки и переписка подозреваемой, женщина просила у экс-клиентов деньги взаймы под проценты.

Расписка о полмиллиона долларов в долг / Фото: Полиция Киева

Она обязывалась вернуть деньги в кратчайшие сроки, а для убедительности писала расписку. Однако после получения денег их уже не возвращала.

Переписка подозреваемой / Фото: Полиция Киева

В Нацполиции сообщили, что в ходе досудебного расследования установили, что таким образом женщина получила почти 105 миллионов гривен под видом займа.

Среди пострадавших были и сотрудники МВД, поэтому в дело присоединился Департамент внутренней безопасности Нацполиции. Процессуальное руководство осуществляла Киевская городская прокуратура.

Не желая нести ответственность за содеянное, женщина решила избежать судебных заседаний и уйти от следствия. Однако работники ГБР установили местонахождение и задержали ее.

Мошенница получила почти 105 миллионов гривен под видом займа / Фото: Полиция Киева / Фото: Полиция Киева / Facebook

Оперативники внутренней безопасности НПУ и следователи полиции Киева собрали основательную доказательную базу противоправной деятельности фигурантки и сообщили ей о подозрении по статье мошенничества.

Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее ТСН.ua писал, как мошенники наживаются на украинских уклонистах.

Читайте ведущие новости дня: