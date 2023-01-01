Готовят на печи: как выживает Киевский зоопарк без света и тепла

Киевский зоопарк, как и весь город, несгибаемо переживает последствия ракетных ударов от российских оккупантов. Здесь тоже отключают свет, исчезает вода и тепло. Но если обычный киевлянин может закутаться в три кофты и два одеяла, чтобы спастись от холода, то животные этого сделать не могут. А без тепла и воды они просто могут погибнуть.

Сайт ТСН.ua выяснял, как выживает Киевский зоопарк в это время.

Мы пришли сюда с самого утра. Как нам рассказали сотрудники, в 7:30 здесь уже выключили свет. Это то время, когда нужно варить есть и кормить всех животных.

В зоопарке есть собственная котельная и мощный генератор. Он и спасает зверей. Благодаря его работе по всей тепловой системе зоопарка сохраняется тепло. То есть животные здесь не мерзнут.

«Наличие воды для нас очень важный фактор. Нас спасает генератор. Подключаем его к скважине, из которой берем воду. Мы вынуждены перестраховываться и по теплу, и по воде, и по свету. Всегда должно быть 2-3 альтернативных варианта решения проблемы», — объясняет сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Готовятся к самому худшему

Он вспоминает, как в октябре после первых массированных ракетных ударов начались серьезные перебои с электроэнергией.

«Света, подаваемого от ламп, не хватало для того, чтобы наши приматы принимали пищу. Нам пришлось ставить дополнительные освещаемые устройства там, где кормим животных. Мы быстро разрешили эту проблему. А для гориллы Тоне пришлось ставить булерьян, уже ставший его «лучшим другом». Мы модернизировали булеряне в условия зоопарка. Ставим их там, где это очень нужно для животных. Печь экономически выгодна, она отапливается дровами, их запас у нас достаточный. Сейчас этим теплом мы Тони не греем, а проводим с ним тренировочные работы, чтобы привык к этому устройству, знал, что такое есть и не боялся. Вот, смотрите, он уже подходит и греет спинку у теплой стены», – рассказывает нам Кирилл Трантин.

Минимальная температура в вольере Тони может быть 16 градусов тепла, но комфортны для гориллы – 19-22 градуса. Вольер обогревается электрическим и водяным обогревом именно в том месте, где Тони любит принимать пищу.

«Буллерьян – это дополнительное средство обогрева, если длительное время не будет света и газа. У нас на случай полного блекаута уже расписаны круглосуточные дежурства, чтобы обеспечивать работу таких печей. Мы прекрасно понимаем: если не будет света и еще газа, то для нас это очень критично. Поэтому ищем разные варианты, чтобы этого не допустить», — объясняет нам директор зоопарка.

Ухаживает за блондинками

К слову, 48-летний Тони – единственная горилла в Украине. Несмотря на свой почтенный возраст, он чувствует себя очень хорошо.

Мы делаем все, чтобы наши животные не чувствовали, что за окнами зоопарка война. И нам это удается делать, не смотря на все трудности. Тони чувствует себя хорошо, воздушные тревоги его не беспокоят. В его вольере очень толстые стены и жужжание сирен он не слышит. Наши сотрудники ухаживают за ним еще лучше, чем до начала войны. Уровень ответственности поднят очень высоко. Люди дежурят у животных по ночам, мы все постоянно здесь», – добавляет Кирилл Трантин.

К горилле Тони постоянно приходят посетители. Он по-прежнему любит наблюдать женщин. Особенно ему нравятся блондинки. Он к ним даже ухаживает, стуча пальцами по стеклу. А еще любит шутить с посетителями: резко разгоняется с середины вольера и останавливается у смотрового стекла, а затем наблюдает за реакцией испуганных посетителей.

Спасенные от войны

Из-за ракетных ударов врага и отсутствия тепла сейчас больше всего страдают небольшие частные зоопарки, особенно на юге Украины. Там нет отопления, воды, электричества, и животные просто гибнут. В столичный зоопарк снова эвакуируют животных из этих зоопарков. К примеру, недавно привезли дикобразов из освобожденного Херсона.

«С начала войны мы уже приютили более 200 животных. К примеру, тигрицу Далилу из Харькова. К нам везли животных из Киевского региона и небольших частных зоопарков. Это – приматы, черепахи, попугаи. Очень много животных. Делаем все, чтобы они адаптировались у нас», — рассказывает директор.

Посещения снизили воздушные тревоги

Что касается посещения зоопарка во время войны, можно сказать, что киевляне продолжают активно сюда приходить. Стоимость входного билета не изменялась. К слову, в Новом году 1 и 7 января билетные кассы будут работать с 11:00 до 15:00, зоопарк – с 11:00 до 16:00.

«У нас были провальные месяцы, когда из-за активных боевых действий мы были закрыты. Это – конец февраля, март, апрель и половина мая. Мы открылись только 15 мая. Посещение зоопарка в этот период снизилось на 30-40%. Основная причина – это воздушные тревоги, они объявлялись целое лето. А когда звучит сигнал воздушной тревоги, наши кассы закрываются и мы не продаем входные билеты. То есть, если в воскресенье утром есть тревога, то посетителей практически не будет. Люди сразу корректируют свои планы и думают о безопасности, у них пропадает желание куда-то уходить. Хотя бывали и спокойные дни, когда зоопарк посещало в день 10 тысяч человек, как и в довоенное время», — объясняет нам директор зоопарка.

К слову, Харьковский и Николаевский зоопарки вообще закрыты, из-за активных боевых действий рядом. Поэтому в Киевском зоопарке посещение очень хорошее. К слову, на 2022 год у столичного зоопарка были большие планы. Этой осенью здесь планировали открыть новый вольер для приматов, но российская агрессия перечеркнула все планы.

Еду для животных готовят в печи на дровах

Нам показали еще одно ноу-хау, введенное в Киевском зоопарке во время войны – это специальные печки для приготовления пищи для животных. Печки отапливаются дровами. Мы как раз застали сотрудников за делом – они варили кашу и запекали тыкву для приматов.

«Свет начали выключать утром, когда нам нужно было варить пищу для наших приматов. Чтобы исправить сложную ситуацию, нам закупили чудо-печки, работающие на дровах. Это стало настоящим спасением. Здесь есть духовка, в которой мы можем запекать тыквы, яблоки. Есть специальная топка, куда забрасываем дрова. Печка хорошо греет помещение, еда для приматов готовится быстро. Готовим им каши, а для некоторых необходима вареная морковь, капуста, картофель, яйца, мясо. Также варим компот и чай», — рассказывает сайт ТСН.ua Валентина Дикарева, заведующая отделом приматов Киевского зоопарка.

Чтобы спасти зоопарк от блекаута вольеры уже оборудовали 11 крупными булерьянами, 15 малыми, установили четыре печки на дровах для приготовления пищи, еще 3-4 должны докупить и установить.

Беда научила: своя теплица, где выращивают салат

В начале войны Киевский зоопарк столкнулся с проблемой: на 2-3 день закончился салат и другая зелень, которым кормили животных. А теплицы, где все это закупали, оказались в опасной зоне возле Броваров.

«Нам пришлось искать зеленый корм, а это как минимум 5 разных позиций, потому что его едят: слон, приматы, ящерицы, черепахи. За день – это более десяти килограмм, а на одной капусте долго не продержишься… Но мы нашли выход из этой ситуации. У наших работников был опыт проращивания ячменя и пшеницы. В первый день войны мы заложили в нашей теплице первые посадки салата, а уже через два воскресенья собрали урожай. Теперь это уже стабильное выращивание. Думаю, что будем этим заниматься до конца войны, пока есть перебои с поставками», – рассказывает Кирилл Трантин.

Он добавляет, что сейчас у Киевского зоопарка есть месячный запас пищи и продуктов.

Добавим, что 1 января 2023 Киев атаковали беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

Украинская ПВО уничтожила 45 ударных БПЛА. В районе Киева было обнаружено 32 воздушных целей – все они были уничтожены.

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