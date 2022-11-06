"Готовимся": в КГГА объяснили заявление об эвакуации киевлян в случае блекаута

Власти Киева подготовили план эвакуации местного населения на случай полного отказа электросети в столице из-за обстрелов РФ.

Эту информацию подтвердил глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук в комментарии Суспільному.

Роман Ткачук пояснил, что власти рассматривают все возможные варианты действий в случае тотального блекаута, в том числе и эвакуацию населения. Чиновник отметил, что сейчас киевлян не просят уезжать из города, поскольку нужды нет.

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"Система готова к такому шагу, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию", — сказал Ткачук.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из- за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. В столице уже сейчас подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды на случай предполагаемого блекаута.

Издание The New York Times со ссылкой на Романа Ткачука написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей города могут временно эвакуировать. Издание пишет, что официальным лицам в столице сообщили, что они, вероятно, получат уведомление по крайней мере за 12 часов о том, что сеть находится на грани сбоя.

Кроме того, по словам Кличко, массовых новогодних празднований в этом году точно не будет. О том, будет ли новогодняя елка в такие сложные времена еще решают.

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