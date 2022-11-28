"Готовимся к разным сценариям": Кличко рассказал, есть ли у Киева план на случай затяжного блекаута

Мэр Киева Владимир Кличко заявил, что цель России — сделать все возможное, чтобы это была наша последняя зима и рассказал, есть ли у города план на случай затяжного блекаута.

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Так, по словам Кличко, Киев готовится к разным сценариям.

"Сейчас много спекуляций на тему, насколько возможен вариант – как кто-то это называет – эвакуации. Скажу вам: было бы большой ошибкой, если бы мы не готовились к разным сценариям. Если год назад кто-то в это время в декабре начал бы рассказывать, что будет происходить в будущем – об убийствах людей, о войне, об изнасиловании, о геноциде – его бы не назвали здоровым человеком, но сегодня, к сожалению, это страшная, суровая реальность, мы не хотим никого держать в теплой ванне, но и пугать не хотим. Мы взрослые люди и говорим о тех вещах, которые возможны. Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло – полного блекаута, полного отключения. Однако готовимся к разным сценариям", — заявил столичный городской голова.

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Кличко также подчеркнул, что власти Киева делают все, чтобы "каждый человек в городе понял, что мы о нем беспокоимся и ни одного человека в беде не оставим".

Напомним, 23 ноября Россия произвела самый массированный ракетный обстрел Киева с конца февраля. После чего столица почти на двое суток оказалась в полном блекауте, не было воды, отопления и связи. По состоянию на 28 ноября ситуация улучшилась. В дома Киева вернули воду и отопление, электроснабжение тоже есть, но действуют аварные отключения.

В то же время власти прогнозируют, что на этой неделе оккупанты готовят новые ракетные обстрелы, которые могут снова погрузить столицу и почти всю Украину в блекаут на несколько дней.

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