Готовил протесты в Киеве, обвинял военных ВСУ в обстрелах мирных жителей: разоблачен мужчина, работавший на кураторов из РФ

Готовил протесты в Киеве, обвинял военных ВСУ в обстрелах мирных жителей: разоблачен мужчина, работавший на кураторов из РФ

Подозреваемый оказывал помощь представителям иностранной организации в проведении подрывной деятельности в ущерб информационной безопасности Украины.

В Киеве разоблачен мужчина, работавший на кураторов из России.

Подозреваемый оказывал помощь представителям иностранной организации в проведении подрывной деятельности в ущерб информационной безопасности страны. Ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокрора.

По данным следствия, подозреваемый по заказу представителей СМИ Российской Федерации во время выступлений на находящихся под санкциями российских телеканалах, а также в социальных сетях распространял недостоверную информацию с целью манипулирования общественным мнением и дискредитации государственной власти. Информация касалась якобы пребывания Украины под внешним управлением, а также открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения.

"В дальнейшем иностранные организации сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать по заранее подготовленному сценарию российских кураторов за материальное вознаграждение протестные акции в столице. Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны были создавать нужную информационную картинку для представителей российских информационных агентств", — говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с представителями иностранных информационных агентств, сценарии массовых акций, лозунги выступлений, отчеты о проделанной работе, банковские карты, перерасчеты денежных средств из иностранных банков.

Допрошен ряд свидетелей, подтверждающих обстоятельства инкриминируемого подозреваемому уголовного преступления.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются сообщники и другие эпизоды преступной деятельности.

Мероприятия по разоблачению проводились прокурорами совместно с сотрудниками Департамента защиты национальной государственности и следователями СБУ.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность мощной "ботофермы", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.

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