"Готовил" обстрел ТЭЦ Киева во время отопительного сезона: СБУ задержала агента РФ (видео)

Все полученные разведданные вражеский агент передавал через мессенджер своему московскому куратору – кадровому сотруднику российского ГРУ.

Контрразведка Службы безопасности провела на Киевщине многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержан еще один агент главного управления генштаба из РФ (известног как ГРУ).

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования. Но на самом деле он использовал эту "тему" в качестве повода, чтобы узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских "прилетов" по украинским объектам критической инфраструктуры.

Прежде агента РФ интересовали сведения о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакуемых агрессором электростанций в Киеве.

Все полученные разведданные вражеский агент передавал через мессенджер своему московскому куратору – кадровому сотруднику российского ГРУ.

Разведывательная информация требовалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона.

Сотрудники СБУ задержали российского агента по месту жительства в одном из поселков Киевской области.

Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время подозреваемый под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили местного жителя, который в Telegram-канале опубликовал информацию о местах дислокации ВСУ. Из-за этого в столице погибли два человека, еще четверо получили ранения.

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