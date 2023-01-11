Готов ли Киев к блекауту и как тогда будет жить город – ответ КГГА

Поворознюк анонсировал, что с середины февраля будем жить без угрозы блекаута.

Киев уже пережил отсутствие электричества, которого не было несколько дней после прилета российской ракет, и готов к разным сценариям развития событий.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворознюк в разговоре с ТСН.ua.

"Наша основная задача – делать все возможное, чтобы сохранить в городе водоснабжение и теплоснабжение, а также услуги, которые невозможно отложить на завтра – медицинские, аварийные работы, частичную работу общественного транспорта. На этом сейчас и сконцентрирована вся работа коммунального и государственного секторов города", — сказал Поворознюк.

Чиновник акцентировал на том, что после ракетных ударов в столице все очень быстро ремонтируется, закупаются генераторы и мобильные котельные, разрабатываются и оборудуются новые маршруты для подачи электроэнергии.

"Поэтому слово "блекаут" уже не так страшно, как раньше. Оно просто есть в нашем лексиконе, но город делает все, чтобы он в Киеве не наступил. Да, конечно, нам может быть тяжело, после новых ракетных ударов. Но ситуация уже не так безнадежна", — выразился он.

Поворознюк заверил, что власти и коммунальщики будут все делать, чтобы сохранить весь комплекс тепло- и водоснабжения столицы в случае нового ракетного удара РФ.

"Даже готовы к тому, что придется сливать воду из системы обогрева домов. А для обогрева граждан будут задействованы пункты обогрева, которые уже назвали "Пунктами несокрушимости". Мы уже готовы ко всем вызовам, которые будут перед нами стоять. Даже к тому, что с середины февраля будем жить без угрозы полного блекаута", – высказался он.

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В свою очередь руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что столица Украины – одна из главных целей врага. По его словам, власти готовятся к возможным негативным сценариям. В случае длительного аварийного отключения электроэнергии "Пункты несокрушимости" станут местом, где киевляне и гости столицы смогут погреться, зарядить телефоны, выпить кофе или чаю, воспользоваться услугами интернета, позвонить родным и близким.

Напомним, в Киеве и области участились отключения света. В ДТЭК назвали три причины, заставляющие вернуться к экстренным и аварийным графикам отключений света.

Ранее генеральный директор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко объяснял, что каждые -5 градусов на улице – это 250 МВт до потребления. Он также предупредил киевлян о возможности локальных аварий из-за морозов.

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