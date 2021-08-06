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Государственное бюро расследований проводило следственные действия на объектах "Киевводоканала"

Государственное бюро расследований проводило следственные действия на объектах "Киевводоканала"

Государственное бюро расследований

"Киевводоканал" отмечает, что всесторонне способствовал следственной группе в проведении обзора.

Государственное бюро расследований проводило следственные действия на объектах "Киевводоканала".

"5 августа на основании постановления Печерского районного суда города Киева от 25 июля 2021 года в рамках осуществления досудебного расследования уголовного производства следственная группа Государственного бюро расследования проводит осмотр объектов ЗАО "АК "Киевводоканал", — говорится в сообщении КГГА.

В частности, проводится осмотр канализационного коллектора диаметром 800-900-2000 мм на ул. Ивовой на участке от камеры гашения напорных коллекторов КНС "Ленинская кузня" в КНС "Оболонь" в Оболонском районе Киева и участки Сырецкого самотечного канализационного коллектора от ул. Кирилловской до ул. С. Скляренко в Подольском районе Киева.

"Киевводоканал" отмечает, что всесторонне способствовал следственной группе в проведении осмотра.

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