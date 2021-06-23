Государственная фискальная служба нагрянула с обысками в "Киевпастранс" (фото)

Государственная фискальная служба нагрянула с обысками в "Киевпастранс" (фото)

Обыски проходили по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств.

Государственная фискальная служба провела обыски в "Киевпастранс". Обыски проводились по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоены бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.

Об этом говорится всообщении ДФС.

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"Правоохранители установили, что должностные лица КП" Киевпастранс ", действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения коммунального предприятия "Киевпастранс" – "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" и другими субъектов хозяйственной деятельности (СХД ), в том числе с рисковыми и транзитными субъектами предпринимательской деятельности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии. Общая стоимость работ составила более 80 млн гривен, значительная часть которых было присвоено", — говорится в сообщении.

Сейчас назначена экспертиза, в ходе которой будет установлен размер причиненного ущерба.

Кроме того, установлено, что ряд лиц, используя реквизиты "рисковых" СХД, совершили пособничество должностным лицам одного из обществ в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

На основании постановления районного суда Киева сотрудники ГУ ГФС в Киеве 22 июня 2021 года провели обыски помещений по юридическому и фактическому адресу КП "Киевпастранс".

По результатам обысков обнаружены и изъяті финансово-хозяйственная документацию КП "Киевпастранс" и компьютерная техника. Вышеупомянутые документы после завершения их осмотра будут признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 17 июня сотрудники Главного управления ДФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводили обыски в служебных помещениях "Киевавтодора". Причина — уклонение от уплаты налогов.

Как сообщалось, волну обысков, которая недавно прокатилась столицей, мэр Киева Виталий Кличко назвал спецоперацией против него лично.

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