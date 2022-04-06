"Господи, соверши суд над убийцами": митрополит Эпифаний в Буче отслужил панихиду за замученными украинцами

"Господи, соверши суд над убийцами": митрополит Эпифаний в Буче отслужил панихиду за замученными украинцами

Митрополит подчеркнул, что убийцы будут наказаны в этом мире или после смерти.

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний приехал в Бучу и отслужил панихиду за замученными украинцами.

Об этом Эпифаний сообщил в соцсетях.

Митрополит подчеркнул, что он поражен зверствами российских военных. Он добавил, что Бог накажет палачей, которые убивали невинных людей.

Митрополит Епифаний/Facebook

"Осатаневшие палачи устроили ад на нашей земле. Рашисты наш живописный и до недавнего времени уютный край превратили в настоящую выжженную пустыню, где духовно мертвые изверги мордуют мирных украинцев, несмотря на то, дети это, беременные женщины или старшие люди... Господи, ты все видишь — как праведный судья соверши свой суд над безжалостными убийцами, над беззаконными!", — подчеркнул Эпифаний.

Митрополит Епифаний/Facebook

Глава ПЦУ говорит, что он отправил панихиду возле местного храма святого апостола Андрея Первозванного, где оккупанты расстреливали и хоронили украинцев.

Митрополит Епифаний/Facebook

"Палачам, которые убивали наших сограждан снова напомню: за отнятую жизнь, за пролитую кровь, страдания и слезы каждый из них лично ответит перед Богом и получит обещанное Господом наказание в геенне огненной. А раньше за это — каждый, кого найдет человеческое правосудие, получит наказание и по законам цивилизованного мира", — подчеркнул митрополит Эпифаний.

Митрополит Епифаний/Facebook

Напомним, после освобождения от российских оккупантов в городе Буча и других населенных пунктах Киевщины находят братские могилы, где российские убийцы хоронили мирных людей, которых расстреливали только потому, что они были украинцами. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что из Киевщины уже вывезли 410 тел украинцев, убитых оккупантами.

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