Горят святые места: в Киевской области снова произошел пожар на территории церкви (фото)

Свято-Георгиевская церковь также принадлежит УПЦ МП.
В селе Селище Броварского района Киевской области загорелось хозяйственная постройка на территории местной церкви.
Пожар произошел в ночь на 17 апреля на улице Добровольской.
Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
На место происшествия прибыли спасатели из Барышевки, Березани и Борисполя.
Больше часа понадобилось пожарным, чтобы обуздать пламя.
Причина возгорания устанавливается.
Отметим, что Свято-Георгиевская церковь принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.
Напомним, на днях сообщалось о возгорании церкви Святой Матрены в селе Гута Межигорская. Сгоревшая церковь принадлежала УПЦ МП.
Перед этим в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел пожар в Свято-Покровском храме, который также принадлежит УПЦ МП. Причина возгорания устанавливается.
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