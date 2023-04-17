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Горят святые места: в Киевской области снова произошел пожар на территории церкви (фото)

Горят святые места: в Киевской области снова произошел пожар на территории церкви (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Горят святые места: в Киевской области снова произошел пожар на территории церкви (фото)

Фото: boryspil-eparchy.org

Свято-Георгиевская церковь также принадлежит УПЦ МП.

В селе Селище Броварского района Киевской области загорелось хозяйственная постройка на территории местной церкви.

Пожар произошел в ночь на 17 апреля на улице Добровольской.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

На место происшествия прибыли спасатели из Барышевки, Березани и Борисполя.

Больше часа понадобилось пожарным, чтобы обуздать пламя.

Причина возгорания устанавливается.

© ГСЧС в Киевской области
Фото: ГСЧС в Киевской области

Отметим, что Свято-Георгиевская церковь принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, на днях сообщалось о возгорании церкви Святой Матрены в селе Гута Межигорская. Сгоревшая церковь принадлежала УПЦ МП.

Перед этим в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел пожар в Свято-Покровском храме, который также принадлежит УПЦ МП. Причина возгорания устанавливается.

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Дата публикации
Просмотры
123
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