«Городам не нужен бюджет войны», — глава фракции Порошенко отметился скандальным заявлением

Общественные активисты связали позицию соратника Порошенко не тратить на ВСУ с его обогащением.

Владимир Прокопив – депутат от партии Порошенко и глава ее фракции в Киевсовете – высмеял расходы на ВСУ во время последней сессии. Об этом стало известно из видеозаписи заседания.

“Вы хотите здесь бюджет войны? Государственный бюджет сделайте бюджетом войны, а города должны жить своей жизнью”, – после этих слов Прокопив вместе с другими депутатами от ЕС громко рассмеялись.

Общественные активисты связали позицию соратника Порошенко не тратить на ВСУ с его обогащением.

«По странному стечению обстоятельств тесть-пенсионер Прокопива стал владельцем 10 объектов недвижимости в центре Киева. А теща Прокопива приобрела поместье в Ходосовке и квартиру на Демеевке. Сам Прокопов построил огромный коттедж на Жуковом острове прямо у воды – в месте, где строительство запрещено», – написал общественный деятель Владимир Бондаренко.

Напомним, 14 декабря депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2024 год, в котором предусмотрены доходы в сумме более 72,6 млрд грн, а расходы – свыше 85,3 млрд.