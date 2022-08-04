Город, защищавший украинскую "Мрію": в Гостомеле насчитали убытков на 9,5 млрд грн (фото)

Гостомель был одной из ключевых целей России на пути в Киев. Его обстреливали и бомбили с воздуха, а в аэропорту "Антонов" пытался высадится вражеский десант. За город шли тяжелые бои, а освободить населенный пункт от оккупантов удалось 2 апреля.

Гостомель — город, который подвергся многочисленным разрушениям во время боевых действий на Киевщине. Он пострадало почти на 40%. Оценка совокупного ущерба составляет 9,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Rebuildua.

Так, разной степени повреждения получили 4 553 здания из 11 874 имеющихся, полностью разрушены 546 зданий. Разрушения в Гостомеле можно оценивать даже улицами: так, Луговая пострадала на 95%, а Млечный путь и Свято-Покровская — на 68% и 51% соответственно.

Фото: Rebuildua

Существенный ущерб в городе понес жилой фонд: 1 834 частных дома и таунхауса, а также 111 многоэтажек. Общая площадь разрушений жилья составляет более 865 тыс кв. м, а сумма ущерба превышает 3 млрд гривен.

Значительные разрушения нанесены промышленной и социальной инфраструктуре города. Повреждения котельных и энергетических подстанций имели колоссальные последствия для уровня жизни, а разрушения админзданий повлияли на ритм жизни людей и местные бюджеты.

По данным СМИ, ущерб аэропорту "Антонов" в Гостомеле оценивают в 1 млрд долларов. Сумма включает в себя уничтоженные самолеты, в том числе "Мрію", посадочные полосы, летно-испытательную базу. Вероятно, восстановить аэропорт будет гораздо сложнее, чем построить новый.

Несмотря на колоссальные убытки и разрушения, в Гостомеле продолжается жизнь. По данным Центра Развития Инноваций, с начала полномасштабной войны в городе зарегистрировали бизнес более 20 новых предпринимателей.

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Напомним, в селе Глебовка, расположенном на берегу Днепра в часе езды от Киева, столичная компания KyivBudDevelopment анонсировала масштабное строительство первого в Украине частного города на 130 гектарах земли, значительная часть которой — лес.

Герои: тот, кто сбивал российскую авиацию над Гостомелем – история нацгвардейца Сергея Фалатюка

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