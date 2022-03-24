"Город-спутник Чернобыльской АЭС – в опасности": оккупанты пытаются штурмовать Славутич

Город в опасности, говорят в "Энергоатоме".

Российские военные пытаются штурмовать город-спутник Чернобыльской атомной электростанции Славутич, что в Киевской области.

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Об этом сегодня, 24 марта, сообщила НАЭК "Энергоатом".

"Славутич – город-спутник Чернобыльской АЭС – в опасности. Российские войска пытаются взять город штурмом, происходит обстрел украинских блок-постов со стороны захватчиков. Есть очередная угроза артиллерийского обстрела", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 23 марта, в переделах зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжали фиксировать очаги возгорания. Бороться с лесными пожарами, охватившими площадь, значительно превышающей допустимые нормы, украинским спасателям препятствуют боевые действия и присутствие российских оккупантов.

Уже сегодня, 24 марта, на захваченную оккупантами Чернобыльскую АЭС прибыли российские телевизионщики, чтобы снять пропагандистский ролик.