"Горите в аду российские п**ерасы": мужчина, чей дом обстреляли в Киеве

"Горите в аду российские п**ерасы": мужчина, чей дом обстреляли в Киеве

Житель Киева рассказывает, что его семье удалось спастись.

Житель дома по ул. Лобановского в Киеве рассказал о последствиях обстрела своего дома.

Видео разговора распространяют телеграммы-каналы.

Житель Киева рассказывает, что его семье удалось спастись.

"Было прямое попадание в зал. У жены со старшим сломанные ноги, младшего забрали спасатели. Горите в аду российские п**ерасы, с**и", — говорит украинец.